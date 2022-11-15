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Сегодняшняя воздушная тревога была самой долгой с начала войны в Украине

Сегодняшняя воздушная тревога была самой долгой с начала войны в Украине

Сегодня, во вторник, 15 ноября 2022 года, в Одессе, равно как и по всей Украине была зарегистрирована самая долгая по продолжительности воздушная тревога с начала полномасштабного вторжения рашистов 24 февраля.

По информации одесской мэрии, в Одессе тревога была объявлена в 12:33, а закончилась в 18:18. Она продолжалась около 6 часов, а если быть точными – 5 часов и 44 минуты.

До сегодняшнего дня самой долгой воздушной тревогой с начала войны в Украине считалась тревога 11 октября 2022 года – тогда она длилась 5 часов и 5 минут.

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Напомним, сегодня, 15 ноября 2022, года российские агрессоры провели самую масштабную за всю войну массированную ракетную атаку, выпустив по городам Украины около 90 ракет и 10 дронов-камикадзе. По всей стране повреждено 15 объектов энергетической инфраструктуры. В Одесской области «прилетов» и серьезных повреждений не зафиксировано.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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