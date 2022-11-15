Как Одесса перенесла самую масштабную ракетную атаку и что с электроснабжением

15 ноября 2022 года российские агрессоры провели самую масштабную разовую ракетную атаку за всю войну. В Украине, в том числе в Одесской области, сильно повреждена энергетическая инфраструктура.

Ситуация в Одессе

По сообщению главы Одесской ОВА Максима Марченко, над Одесской областью сбили 20 ударных беспилотников и одну крылатую ракету «Калибр».

Большая часть прорвавшихся через ПВО ракет попала в объекты энергоинфраструктуры. По стране начались перебои с электричеством. Чтобы восстановить баланс в энергосистеме, Укрэнерго задействовало экстренные отключения света. Прошли они и в Одессе.

К 20 часам свет стал вновь появляться в тех одесских домах, где он пропадал. Но ситуация остается критической, и в дальнейшем экстренные отключения также возможны. Отмечается, что применяют их не по ранее опубликованным графикам, а в случае необходимости.

В Городском совете Одессы сообщили, что воздушная тревога 15 ноября оказалась рекордной по продолжительности. Она продлилась 5 часов и 45 минут.

Самая массовая атака: 90 ракет и 10 дронов

Атака крылатыми ракетами и дронами-камикадзе со стороны рашистов началась после обеда и завершилась ближе к вечеру. Ракеты запускали массово, несколькими волнами, по, примерно, три десятка ракет в каждой.

По предварительным данным Воздушного командования ВСУ, всего было выпущено около 90 крылатых ракет и десять дронов-камикадзе. Именно последние, в основном, атаковали Одесский регион.

Для очередного террористического акта против украинского государства были привлечены 14 самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95, корабли Черноморского флота России и иранские ударные дроны-камикадзе «Shahed-136/131».

В общей сложности было выпущено более 90 ракет: около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555 авиационного базирования с севера Каспийского моря и из Волгодонского района (Ростовская область), а также около 20 ракет «Калибр» морского базирования из акватории Черного моря и 10 дронов -камикаде.

По предварительным данным противовоздушной обороной уничтожены 73 крылатых ракет врага и все 10 дронов-камикадзе.

Атака была самой массовой с момента вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 года.