Новости Одессы и Одесской области

Как Одесса перенесла самую масштабную ракетную атаку и что с электроснабжением

Как Одесса перенесла самую масштабную ракетную атаку и что с электроснабжением

15 ноября 2022 года российские агрессоры провели самую масштабную разовую ракетную атаку за всю войну. В Украине, в том числе в Одесской области, сильно повреждена энергетическая инфраструктура.

Ситуация в Одессе

По сообщению главы Одесской ОВА Максима Марченко, над Одесской областью сбили 20 ударных беспилотников и одну крылатую ракету «Калибр».

Большая часть прорвавшихся через ПВО ракет попала в объекты энергоинфраструктуры. По стране начались перебои с электричеством. Чтобы восстановить баланс в энергосистеме, Укрэнерго задействовало экстренные отключения света. Прошли они и в Одессе.

К 20 часам свет стал вновь появляться в тех одесских домах, где он пропадал. Но ситуация остается критической, и в дальнейшем экстренные отключения также возможны. Отмечается, что применяют их не по ранее опубликованным графикам, а в случае необходимости.

В Городском совете Одессы сообщили, что воздушная тревога 15 ноября оказалась рекордной по продолжительности. Она продлилась 5 часов и 45 минут.

Самая массовая атака: 90 ракет и 10 дронов

Атака крылатыми ракетами и дронами-камикадзе со стороны рашистов началась после обеда и завершилась ближе к вечеру. Ракеты запускали массово, несколькими волнами, по, примерно, три десятка ракет в каждой.

По предварительным данным Воздушного командования ВСУ, всего было выпущено около 90 крылатых ракет и десять дронов-камикадзе. Именно последние, в основном, атаковали Одесский регион.

Для очередного террористического акта против украинского государства были привлечены 14 самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95, корабли Черноморского флота России и иранские ударные дроны-камикадзе «Shahed-136/131».

В общей сложности было выпущено более 90 ракет: около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555 авиационного базирования с севера Каспийского моря и из Волгодонского района (Ростовская область), а также около 20 ракет «Калибр» морского базирования из акватории Черного моря и 10 дронов -камикаде.

По предварительным данным противовоздушной обороной уничтожены 73 крылатых ракет врага и все 10 дронов-камикадзе.

Атака была самой массовой с момента вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 года.

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить