Военных услышали: прохождение военно-врачебной комиссии упростили

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В сообщении говорится, что медучреждения могут обмениваться документами с воинскими частями, ТЦК и службами социальной поддержки через систему электронного документооборота.

Таким образом, процедура прохождения военно-врачебной комиссии для наших защитников и защитниц стала упрощенной и ускорилась.

Ведь раньше военные с тяжелыми ранениями могли часами стоять в очередях, собирать десятки документов и ездить в разные города Украины, чтобы пройти военно-врачебную комиссию.

Если раньше после решения ВЛК нужно было лично отвезти документы об отпуске или о непригодности по состоянию здоровья в воинскую часть, то сейчас эти документы отправят медучреждение в электронном виде.

А военнослужащий может сразу ехать в центр комплектования по месту жительства или отпуска.

Военная часть, проработав решение ВЛК, посылает соответствующие документы для военнослужащего непосредственно в центр комплектования.

Через систему электронного документооборота происходит обмен такими документами:

справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);

постановление ВЛК о необходимости отпуска для лечения;

постановление ВЛК о непригодности к военной службе;

другие документы, необходимые для формирования решения ВЛК.

Если военнослужащему отказывают в предоставлении услуги или заведение, к которому обратились, не имеет системы электронного документооборота, нужно обратиться на горячую линию:

0 800 50 52 01; 0 800 60 20 19.

