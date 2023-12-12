Военных услышали: прохождение военно-врачебной комиссии упростили

Раненые военные больше не будут стоять в очередях, чтобы отдать документы в ВЛК. Теперь будет действовать электронный документооборот между медучреждениями и воинскими частями.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
В сообщении говорится, что медучреждения могут обмениваться документами с воинскими частями, ТЦК и службами социальной поддержки через систему электронного документооборота.
Таким образом, процедура прохождения военно-врачебной комиссии для наших защитников и защитниц стала упрощенной и ускорилась.
Ведь раньше военные с тяжелыми ранениями могли часами стоять в очередях, собирать десятки документов и ездить в разные города Украины, чтобы пройти военно-врачебную комиссию.
Если раньше после решения ВЛК нужно было лично отвезти документы об отпуске или о непригодности по состоянию здоровья в воинскую часть, то сейчас эти документы отправят медучреждение в электронном виде.
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А военнослужащий может сразу ехать в центр комплектования по месту жительства или отпуска.
Военная часть, проработав решение ВЛК, посылает соответствующие документы для военнослужащего непосредственно в центр комплектования.
Через систему электронного документооборота происходит обмен такими документами:
- справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);
- постановление ВЛК о необходимости отпуска для лечения;
- постановление ВЛК о непригодности к военной службе;
- другие документы, необходимые для формирования решения ВЛК.
Если военнослужащему отказывают в предоставлении услуги или заведение, к которому обратились, не имеет системы электронного документооборота, нужно обратиться на горячую линию:
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- 0 800 50 52 01;
- 0 800 60 20 19.