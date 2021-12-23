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Сегодня в Одессе отмечают день рождения Михаила Водяного

Сегодня в Одессе отмечают день рождения Михаила Водяного

Уже 34 года как нет с нами Михаила Водяного. Сегодня бы мастеру исполнилось 97 лет. И для сотрудников Одесского театра музыкальной комедии, который носит имя великого артиста, по традиции утро 23 декабря началось с возложения цветов к могиле Михаила Водяного на II Христианском кладбище.

23 декабря Одесса вспоминала Михаила Водяного

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Директор-художественный руководитель театра Елена Редько отметила, что сегодняшний театр, который любят зрители и все мы, заложил лично Михаил Водяной. И сейчас все, кто там работает, стараются продолжать достойно славные театральные традиции. Артисты выразили свою благодарность Мастеру и поделились воспоминаниями…

В это трудно поверить, но родился Михаил Водяной отнюдь не в Одессе, а в Харькове. Правда, в еврейской семье. Еще есть легенда, что настоящая фамилия артиста была Вассерман. Но, по крайней мере, уже его роители и брат носили фамилию Водяной.

В 1941 году Михаил Водяной поступил сразу на 2-й курс актёрского факультета Ленинградского театрального института.

С 1943 по 1946 год Михаил Водяной проработал актёром Пятигорского театра музыкальной комедии. С 1946 года Водяной во Львове, сначала эстрадный актёр Львовской филармонии, в 1947—1953 годах — актёр Львовского театра музыкальной комедии. В 1953 году вместе с театром он переехал в Одессу, где театр стал Одесским театром музыкальной комедии.

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Благодаря Водяному в Одессе появилось современное здание театра Музкомедии

С 1979 по 1983 Михаил Водяной одновременно художественный руководитель и директор Одесского театра музыкальной комедии.

Благодаря его энергии и авторитету в Одессе появилась современное здание театра, куда и переехала оперетта (ул. Пантелеймоновская, 3).

В Одесской музкомедии актер сыграл роли в 25 постановках. Также снялся в дюжине кинофильмов. Ну а повсеместную славу и известность Михаилу Водяному принесла роль Попандопуло в оперетте и фильме «Свадьба в Малиновке».

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Фото предоставлено Одесским академическим театром музыкальной комедии им. М. Водяного

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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