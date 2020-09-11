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Вспоминая Водяного: одесская Музкомедия поделилась уникальным архивным видео

Вспоминая Водяного: одесская Музкомедия поделилась уникальным архивным видео

В день памяти Короля оперетты Михаила Водяного, чье сердце перестало биться 33 года тому назад, Одесский академический театр музыкальной комедии, который с честью носит его имя, поделился уникальным видео.

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— Образы, созданные им на сцене нашего театра и в кино, до сих пор заставляют зрителей смеяться, плакать, сочувствовать, наслаждаться виртуозным мастерством Артиста! Вспоминая Михаила Водяного, впервые делимся уникальным архивным видео, — сообщают в театре.

Предоставленное видео — это всего чуть больше четырех минут времени, где Артист блистает в роли Альфреда Дулиттла в оперетте «Моя прекрасная леди». Это редкие кадры, которые донесло до нас время и трогательно бережное отношение театра и к своей истории, и к истории города.

В день памяти Михаила Водяного артисты театра неизменно приходят поклониться его могиле на Втором христианском кладбище. Музей нашей Музкомедии хранит личные вещи Михаила Водяного, афиши, плакаты, фотографии артиста. В Музее воссоздана гримерная Михаила Водяного.

Живой памятью об артисте стал спектакль «Бал в честь Короля», который с неизменным успехом уже много лет идет на сцене ОАТМК.

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Фото автора и из архива театра

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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