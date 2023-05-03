Новости Одессы и Одесской области

Россия устроила кровавую бойню в Херсоне: погибло много мирных жителей (фото)

Россия устроила кровавую бойню в Херсоне: погибло много мирных жителей (фото)

3 мая 2023 российские войска весь день обстреливали гражданские объекты в Херсоне. Целями врага оказались железнодорожный вокзал, супермаркет. Известно уже о 16 погибших.

О числе погибших сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

По информации прокуратуры, утром 3 мая русские войска начали массированно обстреливать город Херсон и населенные пункты области.

По состоянию на 16:30 из-за хаотических обстрелов и попадания снарядов по объектам гражданской инфраструктуры в областном центре погибли 12 человек. Около 22 – получили травмы разной степени тяжести. Но жертвы были еще и в области.

Так, между селами Степановка и Музыковка под вражеским обстрелом оказалась бригада энергетиков. Они ремонтировали электросети после очередных атак армии РФ, чтобы обеспечить людей светом. От полученных травм трое работников энергетического предприятия погибли.

Утром от обстрела Дарьевской общины области погиб мужчина.

И обстрелы продолжаются  до сих пор. Число жертв и пострадавших может увеличиться.

Прокуроры совместно со следователями проводят первоочередные меры по фиксированию преступления, совершенного армией РФ. 

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Редакция ПРОФИЛЬ

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