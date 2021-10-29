Сегодня юбилей Вайноны Райдер

Сегодня, 29 октября, День рождения отмечает американская актриса и продюсер Вайнона Райдер. Ей исполняется 50 лет.

Вайнона родилась в округе Олмстед (штат Миннесота). Детство провела в сельскохозяйственной коммуне Rainbow близ города Элк, что на севере Калифорнии. Здесь проживали еще семь семей и паслись лошади, при этом не было электричества и телевидения.

В десятилетнем возрасте Вайнона с родителями переехала в Петалум (Калифорния), где начала ходить на актёрские курсы. Помимо этого, она обучалась в высшей Петалумской школе.

Известные фильмы с Вайноной Райдер

В киноиндустрию Райдер попала в 1986 году, снявшись в фильме «Лукас». Однако первой её заметной работой стала роль в комедии Тима Бёртона «Битлджус». А первую профессиональную награду она получила после игры в фильме «Большие огненные шары».

Также удачными для Райдер оказались работы в картинах «Эдвард Руки-ножницы», «Русалки», «Дракула Брэма Стокера», «Эпоха невинности», «Маленькие женщины», «Прерванная жизнь» и «Очень странные дела».

Всего на счету Вайноны более 50 ролей в кино.

Личная жизнь Вайноны Райдер

С 1989 по 1993 год у Райдер был роман с Джонни Деппом. Потом актриса три года встречалась с участником группы Soul Asylum Дэйвом Пирнером, а с 1998 по 2000 год — с Мэттом Деймоном. С 2011 года она состоит в отношениях с модельером Скоттом Маккинлеем Ханом.

Фото: karavan.ua