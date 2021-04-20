Сегодня юбилей у Елизаветы II

Сегодня, 20 апреля, королева Великобритании Елизавета II отмечает День рождение. Её Величеству исполняется 95 лет.

Елизавета II взошла на престол в феврале 1952 года в возрасте 25 лет. Она является старейшим монархом в британской истории. За время её царствования произошло множество событий — от распада Британской империи до пандемии коронавируса. Несмотря на все перипетии, Елизавета II смогла сохранить престиж и популярность британской монархии.

Елизавета Александра Мария (так звучит полное имя королевы) получила хорошее домашнее образование — изучала историю конституции, правоведение, религиоведение, искусствоведение, а также (фактически самостоятельно) французский язык. С юных лет интересовалась лошадьми и занималась верховой ездой.

Вторая мировая война началась, когда Елизавете было 13 лет. 13 октября 1940 она впервые выступила по радио с обращением к детям, пострадавшим от войны.

В 1947 году Елизавета вышла замуж за лейтенанта Филиппа Маунтбеттена, который являлся ей пятиюродным братом. У пары родилось трое сыновей, одна дочь, восемь внуков и десять правнуков. Их брак продлился 73 года — до смерти Филиппа 9 апреля 2021 года.

Интересные факты о Елизавете II:

Елизавета в 1945 году вступила в женские отряды самообороны. Она никогда не принимала участие в боевых действиях, зато научилась ремонтировать технику;

королева снялась в короткометражном фильме с Джеймсом Бондом (Дэниел Крэйг);

после рождения Елизавета была только 3-й претенденткой на трон, и никто не ожидал, что она когда-нибудь станет королевой;

королеве ежедневно приходит множество писем. За время правления она ответила более чем на 3 млн писем;

с 1992 года Елизавета добровольно согласилась платить подоходный налог и налог на прибыль;

с 1981 году во время парада подросток выпустил несколько холостых патронов в сторону королевы. Она только поправила шляпку и отправилась дальше;

королева разводит собак породы корги;

с официальным визитом Елизавета побывала в более 130 странах.

на ежегодное открытие парламента Елизавета II прибывает в том же экипаже, что и её прапрабабушка королева Виктория;

Елизавета II любит водить машину.

Фото: Vida Press