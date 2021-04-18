Дела сердечные: история любви Елизаветы ІІ и принца Филиппа

В апреле 2021 года умер супруг королевы Елизаветы II принц Филипп. Он не дожил два месяца до своего столетия.

В этом году королевская чета Елизаветы ІІ и принца Филиппа должна была отметить 74-ю годовщину свадьбы. Их брак считается одним из самых крепких и счастливых среди монархов. Вспомним их историю любви, чтобы узнать секрет счастливой семейной жизни.

Наследница престола и принц-беженец

Елизавета ІІ, дочь короля Великобритании Георга VI и королевы-матери Елизаветы, родилась 21 апреля 1926 года (в этом году ей исполнится 85 лет). Несмотря на то, что у Лилибет (так ее называли родные) было беззаботное детство, она никогда не отказывалась от трудной работы и была близка к народу. В 1945 году будущая королева вступила в женский отряд самообороны, где прошла подготовку как механик-водитель. Принцесса управляла санитарной машиной и без труда могла поменять на грузовике колесо. В военное время она помогала детям и даже получила сертификат спасателя.

Нелегким было детство у Филиппа — принца Греческого и Датского. Правнук датского короля Кристиана IX, английской королевы Виктории и российского императора Николая I родился 10 июня 1921 года в Греции. Но он никогда не видел своего королевства. Его дед, король Греции Георг I, был убит в 1913 году, дядя Константин І – свергнут с престола. В итоге отец Филиппа – принц Андрей, и мать – принцесса Алиса, бежали в Париж. Через время родители развелись, старшие сестры вышли замуж, а мальчик остался один. Но благодаря дяде Луису Маунтбеттену, родному брату принцессы Алисы, Филипп оказался в Великобритании, где и встретил свою Лилибет.

Некоролевская пара

История любви принца Филиппа и принцессы Елизаветы началась в 1934 году. Четвероюродные брат и сестра познакомились на свадьбе общих родственников. Но по-настоящему подружились только летом 1939 года. Филипп тогда учился в Королевском военно-морском колледже, и юная принцесса безоговорочно влюбилась в высокого голубоглазого моряка. Вернувшись с фронта, Филипп сделал Елизавете предложение. Казалось, все было идеально: он — принц, она — принцесса. Но королевская семья не одобряла этот союз. Ведь «принц-беженец» был королевичем без королевства. В конце концов, отец Елизаветы дал свое согласие – при условии, что Филипп пожертвует всем: откажется от православной веры в пользу англиканской церкви, от родовых титулов и вступит в брак не под немецкой фамилией деда — Баттенберг, а английской — Маунтбаттен.

Напомним, что ранее мы писали о том, за что Пол Маккартни любит королеву Великобритании.

Елизавета ІІ поклялась повиноваться мужу

Подарок невесте Филиппу не на что было купить – обручальное кольцо сделали из диадемы его матери. Во дворце на особо пышную свадьбу также не рассчитывали. Но, несмотря на нехватку ресурсов в послевоенное время, торжество решили не откладывать. Елизавета сшила платье из ткани, которую сама достала по карточкам, а вот свадебный торт был изготовлен на пожертвования дружественных стран Великобритании.

Свадьба состоялась 20 ноября 1947 года. На церемонии Елизавета, вопреки королевским правилам, произнесла клятву повиновения своему мужу. Это обескуражило гостей, ведь будущей королеве должен повиноваться принц Филипп, а не она ему. Так она доказала, что готова довериться Филиппу.

И в горе, и в радости: вместе на века

После женитьбы принц Филипп продолжал служить в морском флоте Великобритании. Флот для него был частью жизни. Принц и принцесса были самой счастливой парой на земле. Идиллии пришел конец, когда в феврале 1952 года умер король. Это означало, что прежней жизни у супругов уже никогда не будет. Корона монарха, которую пришлось надеть Лилибет, принесла множество государственных забот. Даже ходили слухи, что пара собирается разводиться. Ведь некоронованный принц оказался без дела и был обречен жить в тени жены. Филиппа это не испугало: он бросил карьеру. А в день коронации он встал перед королевой на колени и поклялся быть ее «верным рыцарем до конца своих дней».

Во время празднования золотой годовщины свадьбы Елизавета произнесла трогательную речь, посвященную мужу. Королева сказала: «Он — моя сила!». Сам же Филипп секретом счастливого брака называл то, что у каждого из них есть свои интересы и увлечения, а также толерантность своей супруги.

У королевы Великобритании и принца Филиппа четверо детей, восемь внуков и десять правнуков. Во время пандемии они наконец-то смогли побыть наедине. Весь последний год своей совместной жизни они часами вспоминали о том, что пережили вместе.

Фото: The Royal Family, Instagram

Ранее мы уже рассказывали о королеве Елизавете ІІ, ее пристрастиях, хобби и ее муже – принце Филиппе.