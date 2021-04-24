Сегодня именины у Иванов

Имя происходит от древнееврейского имени Йоханан и переводится как «благодать божья». У разных народов оно произносится по-разному: Жан, Джон, Ян, Ганс, Джованни, Юхан, Хуан, Яннис.

У мужчин с таким именем могут быть очень разные характеры. Среди них встречаются люди самых разных профессий — от лесорубов до поэтов. Они стараются быть всегда в курсе дел своих родственников и близких знакомых. За столом стремятся собрать многочисленную компанию и повеселиться от души. Иваны, как правило, щедры, но встречаются и скупые. Среди увлечений непременно футбол, рыбалка. Политические события тоже не остаются в стороне.