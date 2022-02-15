Сегодня депутаты Одесского горсовета соберутся на внеочередную сессию

Сегодня, 15 февраля 2022 года, в Одесском городском совете пройдет внеочередная сессию. Причем последняя была совсем недавно, 9 февраля.
О внеочередной сессии Одесского горсовета сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В сообщении сказано, что 15 февраля 2022 года в сессионном зале Одесского городского совета (г. Одесса, пл. Думская, 1) состоится XІII внеочередная сессия Одесского городского совета VІІI созыва.
Начало — в 11:00.
Внеочередной сессии рекомендована следующая повестка дня:
- О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 08 декабря 2021 года № 797-VIII «О бюджете Одесской городской территориальной громады».
- Разное.
Предусмотрена прямая трансляция.
Интересно, что в этот же день пройдет внеочередная сессия и Одесского областного совета. Как предполагает издание «Думская», это связано, по всей видимости, с возросшей угрозой полномасштабного российского вторжения.
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