Сегодня депутаты Одесского горсовета соберутся на внеочередную сессию

Праздник вместо войны: Президент Украины обратился к народу Глава украинского государства Владимир Зеленский выступил вечером 14 февраля с обращением к народу. В нем он рассказал, что страна готова справиться с любыми трудностями. А 16 февраля, день, когда по прогнозам, РФ планирует свое вторжение, президент объявил новым праздником, Днем Единения. ПОДРОБНЕЕ