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Сегодня депутаты Одесского горсовета соберутся на внеочередную сессию

Сегодня, 15 февраля 2022 года, в Одесском городском совете пройдет внеочередная сессию. Причем последняя была совсем недавно, 9 февраля.

Рецепты

О внеочередной сессии Одесского горсовета сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В сообщении сказано, что 15 февраля 2022 года в сессионном зале Одесского городского совета (г. Одесса, пл. Думская, 1) состоится XІII внеочередная сессия Одесского городского совета VІІI созыва.

Начало — в 11:00.

Внеочередной сессии рекомендована следующая повестка дня:

  1. О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 08 декабря 2021 года № 797-VIII «О бюджете Одесской городской территориальной громады».
  2. Разное.

Предусмотрена прямая трансляция.

Интересно, что в этот же день пройдет внеочередная сессия и Одесского областного совета. Как предполагает издание «Думская», это связано, по всей видимости, с возросшей угрозой полномасштабного российского вторжения.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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