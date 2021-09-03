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Сегодня День рождения у Жана-Пьера Жёне

Сегодня День рождения у Жана-Пьера Жёне

Сегодня, 3 сентября, культовому французскому кинорежиссеру Жану-Пьеру Жёне  исполняется 68 лет.

Жан-Пьер Жёне родился в 1953 году в Роанне. В юные годы он работал на почте, а в 21 год устроился в маленькую анимационную студию.

В середине семидесятых Жан-Пьер познакомился с Марком Каро. Вместе они начали лепить головы для марионеток, а в 1981 году сняли свою первую картину «Бункер последней очереди». Эта короткометражка на протяжении нескольких лет во Франции показывалась вместе с первым фильмом Дэвида Линча «Голова-ластик». Таким образом, дуэт Каро — Жёне быстро получил статус культового. Их первая полнометражная картина «Деликатесы» закрепила их положение в кинематографе.

Фирменным приёмом режиссера является использование цветокоррекции для передачи своеобразной атмосферы фильмов.

Самая его известная лента — «Амели». Последней полнометражной работой режиссера стала картина «Невероятное путешествие мистера Спивета», вышедшая на экраны в 2013 году.

Фото: variety.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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