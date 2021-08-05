Сегодня День рождения у Василия Чебаника

Сегодня, 5 августа, День рождение отмечает украинский художник-график и создатель шрифтов Василий Чебаник. Ему исполняется 88 лет.

Василий Чебаник родился в селе Клишковцы Черновицкой области. В 1963 году окончил Киевский художественный институт, а потом здесь преподавал и руководил мастерской книжной графики. В 2012 году стал профессором кафедры графического дизайна Киевского государственного института декоративно-прикладного искусства и дизайна им. Михаила Бойчука.

Чебаник занимается книжной графикой, оформляет книжные блоки и придумывает шрифты. Его творчество повлияло на развитие культуры шрифта в Украине.

Среди работ художника — иллюстрации к произведениям М. Рыльского, В. Сосюры, П. Тычины, Л. Украинки, В. Гюго, серия открыток-портретов «Классики украинской литературы». Также он создал декоративный шрифт для украинского языка «Рутения».

Фото: volyn.com.ua