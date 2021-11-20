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Сегодня День рождения у Шон Янг

Сегодня День рождения у Шон Янг

Сегодня, 20 ноября, День рождения празднует американская актриса Шон Янг. Ей исполняется 62 года.

Шон Янг: фильмы

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Шон Янг родилась 20 ноября в городе Луисвилл (штат Кентукки, США). Свою первую роль в кино сыграла в фильме 1980 года «Джейн Остин на Манхэттене». Затем появилась в комедии Айвана Райтмана «Добровольцы поневоле» и сыграла главную женскую роль в культовом фантастическом фильме «Бегущий по лезвию».

Другие наиболее известные ленты с её участием — «Уолл-стрит», «Дюна» (1984), «Нет выхода», «Смертельный инстинкт», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных».

Шон Янг: Личная жизнь

С 1990 по 2002 год Шон Янг была в браке с Бобом Луханом. У пары родились двое сыновей.

Напомним, в октябре День рождения праздновала Ким Кардашьян.

Фото: medialeaks.ru

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Редакция ПРОФИЛЬ

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