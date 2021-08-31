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Сегодня День рождения у Ричарда Гира

Сегодня День рождения у Ричарда Гира

Сегодня, 31 августа, День рождения отмечает американский актёр Ричард Гир. Ему исполняется 72 года.

Ричард родился в Филадельфии (штат Пенсильвания), но детство провёл в Сиракьюсе (штат Нью-Йорк).  После окончания школы он два года изучал философию в Массачусетском университете в Амхерсте, но так и не закончил вуз.

Гир больше всего известен по ролям в фильмах «В поисках мистера Гудбара»,  «Американский жиголо», «Офицер и джентльмен», «Клуб „Коттон“», «Красотка», «Первобытный страх», «Чикаго», «Меня там нет» и «Хатико: Самый верный друг» (2009).

За роль Билли Флинна в фильме «Чикаго» Гир получил «Золотой глобус». Также на эту премию он номинировался за работу в фильмах «Офицер и джентльмен», «Красотка» и «Порочная страсть». За роль в телефильме «Затянувшаяся музыка» он получил номинацию на премию «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале или фильме.

Фото: quotesgram.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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