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Сегодня День рождения у Моники Беллуччи

Сегодня День рождения у Моники Беллуччи

Сегодня, 30 сентября, итальянской актрисе и модели Монике Беллуччи исполняется 57 лет.

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Моника родилась в итальянском городе Читта-ди-Кастелло. Её карьера началась с модельного бизнеса. Она снималась для журналов Amica, Elle, Grazia, Мoda, Vogue и работала с известными брендами, среди которых Dolce & Gabbana, Valentino, Prada, Victoria’s Secret, Betty Barclay, Ferretti, Hermes, Kenar, Escada, Revlon и др.

В 1990 году Беллуччи дебютировала в итальянском кинематографе, сыграв в фильме «Жизнь с детьми». Потом последовали роли в «Злоупотреблении», «Упрямой судьбе», «Дракуле», «Банде неудачников», «Бриганти» и других лентах.

Первую значимую награду за игру в кино она получила после фильма «Квартира» —  Монику номинировали на премию «Сезар» как «Самую многообещающую актрису». А работа в драме «Малена» сделала её популярной во всём мире.

Фото: Getty Images

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Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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