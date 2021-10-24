Сегодня День рождения у Кевина Клайна

Кевин Клайн родился в Сент-Луисе (штат Миссури, США). Изучал драматическое искусство, музыку и пантомиму в университете штата Индианы. Также он окончил Джульярдскую драматическую школу. В молодости играл в театре, в том числе на Бродвее. Трижды был удостоен престижной премии «Тони».

Как прославился Кевин Клаин?

Первая его удачная роль была в фильме «Выбор Софи», потом успешной для него оказалась картина «Большое разочарование». Однако большая популярность к нему пришла после эксцентрической комедии «Рыбка по имени Ванда». За эту работу он был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Личная жизнь Кевина Клайна

В 1989 году Кевин Клайн женился на американской актрисе Фиби Кейтс. Они познакомились на прослушивании к фильму «Большое разочарование». Пара проживает в Нью-Йорке. У них двое детей — сын Оуэн Джозеф Клайн и дочь Грета Симона Клайн.

Напомним, в октябре также празднует День рождения Робертино Лорети.

Фото: aqwebs.com