Сегодня День рождения у Эммы Виклунд

Сегодня, 13 сентября, шведской фотомодели и актрисе Эмме Виклунд исполняется 53 года.

Эмма Виклунд родилась в Стокгольме. В детстве она мечтала стать балериной, но из-за высокого роста её не брали. В итоге Эмма стала фотомоделью. Оно снималась в рекламе косметических средств.

Актёрская карьера Виклунд началась в 1995 году. Самая известная её роль — это образ комиссара полиции Петры в фильме «Такси» и его продолжениях.

Также в 2005-2004 годах она вела программу «Babyboom» на шведском телеканале.

Фото: hd.name