Сегодня День рождения у Эмира Кустурицы

Сегодня, 24 ноября, День рождения отмечает югославский и сербский кинорежиссёр и актёр кино Эмир Кустурица. Ему исполняется 67лет.

Эмир Кустурица родился в городе Сараево, в то время — столице республики Босния и Герцеговина в составе Югославии (ныне столице Боснии и Герцеговины). Искусству кинематографа обучался в Академии исполнительских искусств (FAMU) в Праге. Первые свои фильмы Кустурица создал именно во время обучения — это короткометражные ленты «Часть правды» (1971) и «Осень» (1972).

Лучшие фильмы Эмира Кустурицы

Его полнометражным дебютом стал фильм «Помнишь ли ты Долли Белл?» в 1981 году. Картина принесла Кустурице первый крупный успех — приз за лучший дебютный фильм и приз ФИПРЕССИ на международном кинофестивале в Венеции. Также среди его работ внимания заслуживают «Время цыган», «Андеграунд», «Жизнь как чудо», «Завет», «Черная кошка, белый кот», «Аризонская мечта», «По млечному пути».

Его картины получали награды крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля.

Кустурица также известен как участник фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra.

Эмир Кустурица: личная жизнь

У Кустурицы есть жена Майя Кустурица. Супруги являются основателями и совладельцами кинокомпании Rasta Films, которая занималась производством всех фильмов Эмира Кустурицы, начиная с «Историй на супер 8», а также лент других режиссёров. У Эмира и Майи двое детей — сын Стрибор и дочь Дуня.

Напомним, в октябре День рождения праздновалаКим Кардашьян.

Фото: sputnik-abkhazia.ru