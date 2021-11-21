Сегодня День рождения у Бьорк

Сегодня, 21 ноября, День рождения отмечает исландская певица и актриса Бьорк. Ей исполняется 56 лет.

Бьорк родилась в Рейкьявике (Исландия). Свой первый альбом записала в 11 лет. Он сразу завоевал популярность в Исландии. Но мировую известность Бьорк получила как вокалистка альтернативной рок-группы «The Sugarcubes». Её сингл Birthday в 1987 году стал хитом в Великобритании и США. Также его высоко оценили музыкальные критики.

Бьорк: сольная карьера

Бьорк — уникальная исполнительница. За время сольной карьеры она разработала свой собственный эклектичный музыкальный стиль. В 1993 году вышел её альбом Debut, созданный на основе электронной танцевальной музыки, хауса, джаза и трип-хопа. С того момента она выпустила еще восемь альбомов, последний из которых в 2017 году.

Всего у артистки более ста наград и двухсот номинаций. Её альбом Biophilia был первым альбомом в формате мобильных приложений. Его включили в состав постоянной коллекции Нью-Йоркского музея Современного искусства.

Бьорк и кино

Бьорк написала музыку к фильму «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера, в котором сыграла главную роль. За эту работу она получила приз как лучшая актриса на Каннском кинофестивале. Также она была композитором и актрисой в фильме Drawing Restraint 9 своего тогдашнего мужа Мэттью Барни.

Бьорк: личная жизнь

У Бьорк двое детей — дочь Исадоура от американского художника Мэттью Барни и сын Синдри от бывшего участника группы The Sugarcubes Тора Элдона.

Певица неоднократно жаловалась на папарацци. В 1996 году она напала на журналистку в таиландском аэропорту, так как расценила её действия как провокацию по отношению к своему сыну.

В том же 1996 году психически неуравновешенный фанат по имени Рикардо Лопес заснял процесс изготовления бомбы для Бьорк, которую выслал ей по почте. В конце 20-часового видео он застрелился перед камерой. Жизнь Бьорк была спасена благодаря оперативным действиям полиции. Им удалось найти и обезвредить посылку до того, как её доставили певице. Под влиянием этого инцидента Бьорк записала и выпустила в 1997 году альбом Нomogenic.

Напомним, в октябре День рождения праздновала Ким Кардашьян.

Фото: salvemusic.com.ua