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Сегодня День рождения у Бена Аффлека

Сегодня День рождения у Бена Аффлека

Сегодня, 15 августа, День рождения отмечает американский актёр, сценарист и продюсер Бен Аффлек. Ему исполняется 49 лет.

Бен Аффлек родился 15 августа 1972 года в городе Беркли (Калифорния, США). В 12 лет он снялся в телевизионном сериале «Путешествие Мими». Окончив школу, Аффлек поступил в Вермонтский университет, однако вскоре бросил учиться и переехал в Голливуд.

В 90-х годах он снялся в фильмах «Лоботрясы», «Блеск славы» и «В погоне за Эми». Однако головокружительного успеха эти ленты ему не принесли. Переломным моментом в его карьере стала совместная работа с Мэттом Деймоном над сценарием драмы «Умница Уилл Хантинг». После выхода фильма коллеги получили «Оскар» и «Золотой глобус».

Вскоре Аффлек сыграл в «Армагеддоне»,«Пёрл-Харборе», а также исполнил несколько неудачных для себя ролей в фильмах «Цена страха», «Сорвиголова», «Час расплаты» и «Козырные тузы».

В 2013 году Бен завоевал «Оскар» за лучший фильм года как продюсер фильма «Операция „Арго“.  В этом же году он сыграл Бэтмена в «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», а потом повторил этот образ в «Отряде самоубийц».

Одна из последних работ Аффлека — роль в супергеройском фильме «Флэш», премьера которого состоится в ноябре этого года.

Фото: mcutimes.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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