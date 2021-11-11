Сегодня День рождения Леонардо Ди Каприо

Сегодня, 11 ноября, День рождения отмечает американский актер Леонардо Ди Каприо. Ему исполняется 47 лет.

Леонардо Ди Каприо родился в Лос-Анджелесе (Калифорния). Обучался в Начальной школе Сидд, потом поступил в Центр расширенных наук Лос-Анджелеса, в котором проучился четыре года. Затем пошёл в старшую школу Джона Маршалла. По словам Ди Каприо, в школах ему совершенно не нравилось. В конечном итоге он бросил старшую школу после третьего класса, получив справку о среднем образовании.

Лучшие фильмы с Леонардо Ди Каприо

Свою карьеру Ди Каприо начал еще в раннем детстве. В два года он выступил с импровизированным танцем на фестивале перфоманса, потом появлялся в рекламных роликах и в нескольких сериалах: «Санта Барбара», «Новые приключения Лесси», «Розанна» и других.

В 1993 году Лео вместе с Джонни Деппом сыграл в драме «Что гложет Гилберта Грэйпа», за что впервые получил номинации на «Золотой глобус» и «Оскар» в категории «Лучший актёр второстепенной роли».

Всего на счету у Ди Каприо более 40 ролей. Среди самых удачных его фильмов — «Дорога перемен», «Титаник», «Волк с Уолл-стрит», «Авиатор», «Пляж», «Выживший» (получил «Оскар» за «Лучшую мужскую роль») и «Поймай меня, если сможешь».

Интересные факты о Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо назвали в честь знаменитого художника и изобретателя Леонардо Да Винчи. Дело в том, что его мама как раз рассматривала картину Да Винчи, когда сын впервые пошевелился у нее в животе.

Актер пожертвовал миллион долларов Всемирному фонду дикой природы на создание заповедника для тигров.

Ди Каприо поработал со многими легендарными режиссерами: Стивеном Спилбергом, Квентином Тарантино, Мартином Скорсезе, Ридли Скоттом, Кристофером Ноланом и Джеймсом Кэмероном.

После фильма «Волк с Уолл-стрит» Ди Каприо взял двухгодичный перерыв в съемках из-за нервного истощения. После отпуска он начал работать в фильме «Выживший». За эту роль он получил «Оскар» и опять ушел на каникулы.

В самом начале актерской карьеры агент уговаривал десятилетнего Лео сменить имя на Ленни Уильямс, но тот отказался.

Актёр является активным сторонником «чистых» технологий. Его дом получает энергию с помощью солнечных панелей, а сам Леонардо ездит на электромобиле.

Всемирную славу ему принесла роль в фильме «Титаник», который вышел на экраны в 1997 году.

Напомним, в октябре отмечали День рождения Джулия Робертс и Кэти Перри.

Фото: cinenews.be