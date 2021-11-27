Сегодня День рождения Бориса Гребенщикова

Сегодня, 27 ноября, День рождения одного из основателей русскоязычной рок-музыки Бориса Гребенщикова. Ему исполняется 67 лет.

Борис родился в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). В 1972 году вместе с Анатолием Гуницким создал группу «Аквариум». До середины восьмидесятых коллектив выступал подпольно. Первый полноценный самиздатский альбом группы «Синий альбом» вышел в 1981 году. С приходом эпохи «гласности и перестройки» группа стала активно давать концерты.

Помимо участия в «Аквариуме», Гребенщиков выступал сольно, а в 2000-х вёл авторскую программу «Аэростат» на «Радио России».

Интересные факты о Борисе Гребенщикове

В 1977 году Гребенщиков окончил факультет прикладной математики Ленинградского государственного университета им. Жданова и устроился на работу в НИИ социологии. Его уволили в 1980 году после выступления на Тбилисском рок-фестивале.

В конце 1987 года Гребенщиковым заинтересовались американские продюсеры Марина Алби и Кенни Шаффер. Они помогли получить музыканту визу в США, а также заключить контракт на выпуск восьми альбомов с CBS. Так появился на свет первый иностранный альбом БГ — Radio Silence. Он занял 198 место в хит-параде Billboard 200.

Гребенщиков изучает индийскую и китайскую философию. Перевёл с английского на русский язык несколько буддийских и индуистских текстов, а с санскритского — «Бхагавад-гиту».

В 2015 году музыкант подписался под письмом к генпрокурору РФ с призывом отменить приговоры украинскому режиссеру Олегу Сенцову, Александру Кольченко и Геннадию Афанасьеву, обвиненных в терроризме.

Играть на гитаре БГ научился в 1968 году. «Гитару я нашел на помойке. А играть бабушка научила — по-моему первая вещь, которую я научился играть, был старинный русский романс».

Борис Гребенщиков — большой поклонник The Beatles, которые значительно повлияли на его творчество и мироощущение.

Напомним, в октябре День рождения праздновала Ким Кардашьян.

Фото: Сергей Коньков / ТАСС