Новости Одессы и Одесской области

Сегодня День рождения Бориса Гребенщикова

Сегодня День рождения Бориса Гребенщикова

Сегодня, 27 ноября, День рождения одного из основателей русскоязычной рок-музыки Бориса Гребенщикова. Ему исполняется 67 лет.

Подписаться

Борис родился в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). В 1972 году вместе с Анатолием Гуницким создал группу «Аквариум». До середины восьмидесятых коллектив выступал подпольно. Первый полноценный самиздатский альбом группы «Синий альбом» вышел в 1981 году. С приходом эпохи «гласности и перестройки» группа стала активно давать концерты.

Помимо участия в «Аквариуме», Гребенщиков выступал сольно, а в 2000-х вёл авторскую программу «Аэростат» на «Радио России».

Интересные факты о Борисе Гребенщикове

  • В 1977 году Гребенщиков окончил факультет прикладной математики Ленинградского государственного университета им. Жданова и устроился на работу в НИИ социологии. Его уволили в 1980 году после выступления на Тбилисском рок-фестивале.
  • В конце 1987 года Гребенщиковым заинтересовались американские продюсеры Марина Алби и Кенни Шаффер. Они помогли получить музыканту визу в США, а также заключить контракт на выпуск восьми альбомов с CBS. Так появился на свет первый иностранный альбом БГ — Radio Silence. Он занял 198 место в хит-параде Billboard 200.
  • Гребенщиков изучает индийскую и китайскую философию. Перевёл с английского на русский язык несколько буддийских и индуистских текстов, а с санскритского — «Бхагавад-гиту».
  • В 2015 году музыкант подписался под письмом к генпрокурору РФ с призывом отменить приговоры украинскому режиссеру Олегу Сенцову, Александру Кольченко и Геннадию Афанасьеву, обвиненных в терроризме.
  • Играть на гитаре БГ научился в 1968 году. «Гитару я нашел на помойке. А играть бабушка научила — по-моему первая вещь, которую я научился играть, был старинный русский романс».
  • Борис Гребенщиков — большой поклонник The Beatles, которые значительно повлияли на его творчество и мироощущение.

Напомним, в октябре День рождения праздновала Ким Кардашьян.

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить