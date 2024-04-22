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Джеку Ніколсону — 87 років: непростий шлях від джазового співака до легенди Голлівуду

Джеку Ніколсону — 87 років: непростий шлях від джазового співака до легенди Голлівуду

Джек Ніколсон — ім’я, знайоме кожному любителю кіно. Його похмурий погляд, саркастична посмішка і неповторна манера гри зробили його одним із найвпізнаваніших акторів XX століття.

Актора 12 разів номінували на кінопремію «Оскар» з яких тричі він ставав переможцем.

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Але шлях до слави був тернистий. Народившись у Нью-Йорку 1937 року, Ніколсон з юних років цікавився театром. Перші кроки на акторській ниві він зробив у шкільній постановці, де виконав джазову пісню Managua, Nicaragua.

У 1955 році, одержимий мрією стати актором, Ніколсон переїхав до Лос-Анджелеса. Перші роки були затьмарені розчаруваннями: ролі у фільмах категорії «В» не приносили ні слави, ні задоволення.

У 60-ті роки Ніколсон вирішив спробувати себе як сценарист. Один з його сценаріїв привернув увагу режисера Денніса Гоппера, і 1969 року Ніколсон отримав свою першу зіркову роль у культовому фільмі «Безтурботний їздець».

Ця роль стала справжнім проривом у кар’єрі актора. За нею пішли такі шедеври, як «Пролітаючи над гніздом зозулі», «Китайський квартал», «Сяйво», «Бетмен».

Ніколсон не боявся експериментувати. Він з однаковою майстерністю грав як харизматичних героїв, так і зломлених, трагічних персонажів. За свою кар’єру він був номінований на 12 премій «Оскар» і тричі удостоювався цієї престижної нагороди.

У 2010 році, після 55 років на екрані, Ніколсон оголосив про завершення акторської кар’єри.

Сьогодні, згадуючи Джека Ніколсона, ми не просто говоримо про талановитого актора. Ми говоримо про легенду, чий внесок у кінематограф неможливо переоцінити.

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