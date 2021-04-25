Сегодня день ангела у Марии

Мария — самое распространенное имя в христианском мире. Популярном оно стало, скорее всего, потому что так звали мать Иисуса Христа. По одной из версии, имя означает «быть горьким», а по другой — «мятеж» или «непослушание».

Женщины с таким именем к окружающим относятся с теплотой и вниманием. Они всегда готовы помочь попавшему в беду человеку. К неудачам и поражениям относятся с легкостью. Марии — хорошие организаторы и добиваются успехов в административной работе, а также в педагогике, медицине и бизнесе.