Как попасть на лечение за границу пациентам с травмами или онкобольным?

Если вы или близкий вам человек пострадали и нуждаетесь в медицинской эвакуации, вы можете подать соответствующий запрос.
В зарубежные клиники транспортируют прежде всего детей и взрослых со сложными минно-взрывными ранениями и ожоговыми травмами, детей с онкологической патологией, а также людей с заболеваниями, нуждающимися в комплексном специализированном лечении.
Подать запрос можно двумя способами:
- обратившись к семейному врачу;
- через онлайн-форму на сайте Минздрава.
По вопросам медицинской эвакуации можно обращаться в контакт-центр МОЗ по телефону: 0800-60-20-19.
Напомним, что эвакуация для пациентов из Украины – бесплатная.
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