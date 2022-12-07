Как попасть на лечение за границу пациентам с травмами или онкобольным?

Если вы или близкий вам человек пострадали и нуждаетесь в медицинской эвакуации, вы можете подать соответствующий запрос.

В зарубежные клиники транспортируют прежде всего детей и взрослых со сложными минно-взрывными ранениями и ожоговыми травмами, детей с онкологической патологией, а также людей с заболеваниями, нуждающимися в комплексном специализированном лечении.

Подать запрос можно двумя способами:

обратившись к семейному врачу;

через онлайн-форму на сайте Минздрава.

По вопросам медицинской эвакуации можно обращаться в контакт-центр МОЗ по телефону: 0800-60-20-19.

Напомним, что эвакуация для пациентов из Украины – бесплатная.

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