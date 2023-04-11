Чиновник Одесской таможни брал «откат» за ввоз валюты без декларации

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с правоохранителями задержали чиновника Одесской таможни, который наладил систему «откатов» за ввоз в Украину незадекларированных наличных денег.

Как сообщает пресс-служба СБУ, к организации преступной схемы причастен старший государственный инспектор таможенного поста «Белгород-Днестровский». Он потребовал «откат» до 3% от общей суммы валюты, которую завозили в Украину без декларирования.

За взятку чиновник обещал дельцам беспрепятственный валютный трафик, не вдаваясь в происхождение наличных средств. Также выяснилось, что при его содействии через границу пытались перевезти несколько миллионов в гривневом эквиваленте.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта при получении им взятки. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Суд заключил подозреваемого под стражу. Продолжаются следственные действия.

В СБУ напомнили, что с начала этого года это уже четвертая коррупционная схема, которую ликвидировала на Одесской таможне.

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