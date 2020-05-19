fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Сбережем память о великом одессите вместе: краевед обратился к горожанам

Сбережем память о великом одессите вместе: краевед обратился к горожанам

У нас не только «грохают» дома в исторической части города, но исчезает и другое историческое наследие. Или просто проявляется наплевательское отношение к нему.

Уже несколько лет борется одесский краевед, геолог, педагог, автор книг об Одесе Дмитрий Жданов с теми, кто уродует город.

В данном случае речь идет о исторических табличках, которые активно воруются или просто уничтожаются вандалами. Но есть и другие «прелести» — ценная эпиграфика, кусочки сохранившейся истории уродуются кондиционерами, проводами и прочими нужностями.

Вот вам пример — благодарственная табличка в память о Ф. М. Маврокордато на ул. Старопортофранковская, 30.

—  Великий одессит и меценат греческого происхождения Ф. М. Маврокордато заслужил бережное отношение к его памяти. Я уже несколько лет борюсь с городскими властями, пытаясь заставить их демонтировать НЕЗАКОННЫЙ кондиционер, который закрывает старинную благодарственную надпись на бывшем приюте для слепых детей, который построил Маврокордато, — сообщает Дмитрий Жданов.

Краевед предлагает неравнодушным одесситам, которые так горячо влюблены в родной город, отреагировать на проблему. Не просто отреагировать, а поставить в ней точку. Как это сделать? Краевед прописывает «дорожную карту»:

— Давайте вместе поставим точку в этой проблеме. Один раз нам уже это удалось. Все что Вам нужно сделать, это зайти на сайт Единого центра обращения граждан. Зарегистрироваться там можно через Фейсбук. Затем нажимаете «оставить обращение». В теме пишете «уничтожение культурного наследия Одессы». Вид обращения: жалоба. Категория: памятники. Дальше копируете и вставляете в соответствующее окно следующий текст: «На памятнике архитектуры по адресу Старопортофранковская, 30 установлен незаконный кондиционер, который не только нарушает нормы, принятые городским советом, установка кондиционера на памятнике архитектуры нарушает так же 298 статью уголовного кодекса Украины. Прошу немедленно демонтировать незаконный кондиционер, который закрывает старинную благодарственную надпись в адрес Маврокордато. Ваши ФИО. Тип ответа: письменно. Адрес — Старопортофранковская, 30

Ну а чтобы каждый увидел, как «замечательно» выглядит сегодня благодарственная табличка, «украшенная» кондиционером, краевед приложил фото.

Напомним, в Одессе на улице Торговой, 20 обвалилась часть здания. На месте происшествия побывала наша корреспондентка. Жителей дома временно переселили в гостиницы. “Одесская жизнь” узнавала, что с ними будет дальше. Также эксперты уже назвали вероятную причину обвала.

Фото: Дмитрия Жданова

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить