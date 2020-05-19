Сбережем память о великом одессите вместе: краевед обратился к горожанам

У нас не только «грохают» дома в исторической части города, но исчезает и другое историческое наследие. Или просто проявляется наплевательское отношение к нему.

Уже несколько лет борется одесский краевед, геолог, педагог, автор книг об Одесе Дмитрий Жданов с теми, кто уродует город.

В данном случае речь идет о исторических табличках, которые активно воруются или просто уничтожаются вандалами. Но есть и другие «прелести» — ценная эпиграфика, кусочки сохранившейся истории уродуются кондиционерами, проводами и прочими нужностями.

Вот вам пример — благодарственная табличка в память о Ф. М. Маврокордато на ул. Старопортофранковская, 30.

— Великий одессит и меценат греческого происхождения Ф. М. Маврокордато заслужил бережное отношение к его памяти. Я уже несколько лет борюсь с городскими властями, пытаясь заставить их демонтировать НЕЗАКОННЫЙ кондиционер, который закрывает старинную благодарственную надпись на бывшем приюте для слепых детей, который построил Маврокордато, — сообщает Дмитрий Жданов.

Краевед предлагает неравнодушным одесситам, которые так горячо влюблены в родной город, отреагировать на проблему. Не просто отреагировать, а поставить в ней точку. Как это сделать? Краевед прописывает «дорожную карту»:

— Давайте вместе поставим точку в этой проблеме. Один раз нам уже это удалось. Все что Вам нужно сделать, это зайти на сайт Единого центра обращения граждан. Зарегистрироваться там можно через Фейсбук. Затем нажимаете «оставить обращение». В теме пишете «уничтожение культурного наследия Одессы». Вид обращения: жалоба. Категория: памятники. Дальше копируете и вставляете в соответствующее окно следующий текст: «На памятнике архитектуры по адресу Старопортофранковская, 30 установлен незаконный кондиционер, который не только нарушает нормы, принятые городским советом, установка кондиционера на памятнике архитектуры нарушает так же 298 статью уголовного кодекса Украины. Прошу немедленно демонтировать незаконный кондиционер, который закрывает старинную благодарственную надпись в адрес Маврокордато. Ваши ФИО. Тип ответа: письменно. Адрес — Старопортофранковская, 30

Ну а чтобы каждый увидел, как «замечательно» выглядит сегодня благодарственная табличка, «украшенная» кондиционером, краевед приложил фото.

Напомним, в Одессе на улице Торговой, 20 обвалилась часть здания. На месте происшествия побывала наша корреспондентка. Жителей дома временно переселили в гостиницы. “Одесская жизнь” узнавала, что с ними будет дальше. Также эксперты уже назвали вероятную причину обвала.

Фото: Дмитрия Жданова

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