Чтобы все сделать правильно, люди из «Пана Билана» ездили аж в Южную Корею — учились, как там сажают, ухаживают и хранят лук. Оказалось, наша одесская земля для такого лука подходит, да и все необходимое на ферме есть, поэтому готовы работать и делиться опытом.

Виталий Билан объясняет: многие обычные сорта лука боятся наших морозов и часто «стрелкуют» — пускают семенную стрелку. Такой лук уже некачественный, и продать его дорого не получится. А вот корейский сорт Корея-3 уже проверили в Молдове, где бывает холодно, и он показал себя хорошо. Поэтому и решили попробовать.

Посеяли этот лук еще во второй половине августа 2024 года, и не так густо, как обычно — 700 тысяч растений на гектар вместо миллиона. Интересно, что в январе было очень тепло, до +20°C, и лук начал активно расти. Потом ударили холода, но растения все выдержали.

Читайте также: