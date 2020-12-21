Зимние истории от «Одесской жизни»: злой Мороз и голландские корни Санты (видео)

Первую часть видео смотрите ЗДЕСЬ.

Персонаж по имени Мороз издавна известен украинцам. Правда, он совсем не был похож на доброго дедушку «с бородой из ваты». Это был злой дух, олицетворявший мороз и зимнюю стужу, с которым, впрочем, можно было «договориться по-хорошему»…

А вот обычай дарить подарки от имени святого Николая завезли в Америку голландцы. А в 1822 году голландский святой Николай превратился в американского Санта Клауса…

Больше подробностей – в нашем новом видео:

Зимние истории Дед Мороз – олицетворял злой дух и стужу, а Санта Клауса привезли в Америку… голландцы.

🎅🎅🏽Эти и другие интересные факты в нашем видео Опубликовано Одесская жизнь Суббота, 19 декабря 2020 г.

Читайте также: День святого Николая: исторические факты, приметы и погода.

Фото: Амител