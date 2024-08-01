Война, день 890-й: Украина получила первые самолеты F-16 

Первые самолеты F-16 прибыли в Украину

В среду, 31 июля, СМИ сообщили, что Украина получила от союзников первые шесть истребителей F-16.

Утверждается, что их якобы уже используют, однако пока только как средство ПВО, хочет источники Times of Ukraine в ВС опровергли информацию СМИ, что F-16 уже совершали боевые вылеты в небе над Украиной и были задействованы как ПВО.

Официальные лица в Украине пока не подтверждают получение F-16.

В целом Украина ожидает 79 истребителей F-16 от Бельгии, Дании, Норвегии и Нидерландов.

Как пишет агентство Bloomberg, сообщившее о появлении самолетов, предоставление Украине F-16 – это долгожданный шаг, который может повысить способность ВСУ отражать российские атаки. Даже если сначала количество самолетов будет небольшим, со временем они помогут Киеву нарастить потенциал, чтобы подорвать воздушное превосходство России.

При этом пока неясно, смогут ли украинские пилоты, которые учились вместе со своими западными союзниками в последние месяцы, немедленно использовать эти боевые самолеты или процесс займет больше времени.

Ранее сообщалось, что США согласились вооружить собственными ракетами истребители F-16, которые Украине передадут европейские союзники. Речь идет о ракетах AGM-88 HARM класса «воздух-земля», боеприпасах JDAM повышенной дальности, которые превращают неуправляемые бомбы в «умное» оружие, и малогабаритные высокоточные боеприпасы GLSDB.

Ночью над Украиной сбито 7 беспилотников

В ночь на 1 августа 2024 года противник ударил баллистическими ракетами «Искандер-М» и ударными БпЛА типа «Shahed»

Радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 7-ми «шахедов».

Все сбиты противовоздушной обороной на Киевщине, Полтавщине, Херсонщине и Днепропетровщине.

О ситуации на фронте на утро 1 августа 2024

За прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, где наши защитники отбили 55 штурмов врага.

На Торецком направлении произошло 26 боестолкновений неподалеку Северного, Нью-Йорка, Торецка и Железного

По уточненной информации Генштаба, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением пяти ракет, а также 77 авиаударов, сбросив 103 КАБа.

Потери врага на утро 1 августа 2024

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пять пунктов управления, два средства ПВО, узел связи, три склада боеприпасов и ГСМ, а также еще один важный объект оккупантов.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1370 человек. Также украинские воины обезвредили: