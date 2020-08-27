Саакашвили решил вернуться в Грузию: фейк или правда? (видео, дополнено)

Об этом он заявил в видеообращении 27 августа, пишут Обозреватель и Грузия Онлайн со ссылкой на YouTube-канал поклонников политика.

Авторы публикаций ссылаются на видео (на грузинском языке, ниже). Однако у канала совсем немного подписчиков. Зарегистрирован он в мае этого года. В расшифровке к видео сказано: “Я возвращаюсь”.

Есть новая запись о Грузии и в ФБ политика, но о возвращении речь в ней не идет.

«У меня всегда было и всегда будет два дома. Я всегда чувствовал обязанность помогать обоим своим народам. Вот почему я никогда не прекращал активную политическую жизнь обеих стран. Когда я был президентом Грузии, я участвовал в Майдане и активно отстаивал интересы Украины на международной арене. Когда я прибыл в Украину в 2013 году и был здесь, я постоянно участвовал в деятельности моей партии в Грузии. Уверен, что это будет в будущем: где бы я ни был, я всегда буду верным сыном двух дружественных стран — Грузии и Украины. Я всегда помогу двум своим народам стать еще лучше, еще успешнее. Это мой долг. Это мой путь. Это моя судьба», – заявил Михеил Саакашвили в Фейсбук.

Не исключено, что он будет пытаться участвовать в парламентских выборах в Грузии.

Михеил Саакашвили – фигура неоднозначная, но точно заметная. Он появился в украинской политике весной 2015 года. Тогдашний президент Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив грузину украинское гражданство. Однако уже в ноябре 2016-го пути Порошенко и Саакашвили разошлись. И последнего уволили и даже в июле 2017-го лишили гражданства, после чего бывший одесский губернатор ушел в жесткую оппозицию к Петру Порошенко.

Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.

Глава Исполнительного комитета реформ – на такую громкую должность был назначен Саакашвили после возвращения в нашу страну.

В Грузии экс-президент обвиняется в ряде преступлений.