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Саакашвили принял предложение грузинской оппозиции

Саакашвили принял предложение грузинской оппозиции

Экс-президент Грузии и председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили принял предложение грузинской оппозиции. 

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Он согласился возглавить правительство Грузии “на стабилизационный период” в случае победы оппозиции на парламентских выборах 31 октября.

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

“Я дал согласие на предложение объединённой грузинской оппозиции стать премьер-министром после победы на парламентских выборах 31 октября. Я объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не на полный срок, а на стабилизационный период, пока нам не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором сейчас находится Грузия”, – сказал Саакашвили.

Кроме того, политик добавил, что пока он находится в Украине и продолжает работать главой исполнительного комитета Национального совета реформ, работает в штатном режиме.

“Для меня судьба Украины и Грузии неразделимы. Я не выбираю между двумя странами, моя борьба продолжается и там, и там”, – подчеркнул Саакашвили.

Михеил Саакашвили – фигура неоднозначная, но точно заметная. Он появился в украинской политике весной 2015 года. Тогдашний президент Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив грузину украинское гражданство. Однако уже в ноябре 2016-го пути Порошенко и Саакашвили разошлись. И последнего уволили и даже в июле 2017-го лишили гражданства, после чего бывший одесский губернатор ушел в жесткую оппозицию к Петру Порошенко.

Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.

Глава Исполнительного комитета реформ – на такую громкую должность был назначен Саакашвили после возвращения в нашу страну.

В Грузии экс-президент обвиняется в ряде преступлений.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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