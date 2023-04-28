Новости Одессы и Одесской области

В Одессе и области запретили ловить бычков и другую рыбу

В Одессе и области запретили ловить бычков и другую рыбу

С 15 апреля начал действовать нерестовый запрет на любительский и промышленный вылов рыбы на водоемах подконтрольных Управлению Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства в Одесской области. Продлится запрет до 15 июня.

Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

Запрет устанавливается для создания условий для воспроизводства водных биоресурсов.

В связи с холодной весной и низкими температурами воды в малых озерах, реках и прудах, а также реках Днестр, Турунчук с пойменными озерами, сроки нерестового запрета  в этом году  отличаются от традиционных.

Сроки запрета установлены такие:

  • с 20 апреля по 20 июня – в р. Днестр с рукавом Турунчук и пойменных озерах (запрет не распространяется на специализированный промысел сельди);
  • с 15 апреля по 15 июня – в придунайских озерах (Катлабух, Сафьян, Китай);
  • с 1 мая по 15 июня – на участке Сухого лимана в пределах Овидиопольского района (относительно бычков);
  • с 15 апреля по 14 июля – р. Южный Буг в пределах Одесской области, реки Кодыма, Тилигул, Большой и малый Куяльник, Барабой, другие малые реки Одесской области с их придаточными системами (кроме водных объектов, предоставленных в пользование для целей аквакультуры) согласно требованиям действующего законодательства).
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Редакция ПРОФИЛЬ

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