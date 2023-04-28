В Одессе и области запретили ловить бычков и другую рыбу

Одесская область: где и на сколько вводится запрет на вылов рыбы? В Одесской области установили запрет на любительский и промышленный отлов рыбы в период нереста в период с 1 апреля по 30 июня 2023 года.

Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль. ПОДРОБНЕЕ

Вступил в силу запрет на вылов кефали в Черном море и лиманах С сегодняшнего дня, 20 августа, вступает в силу запрет на вылов всех видов черноморской кефали в акваториях Черного моря и причерноморских лиманах. Запрет продлится до 10 сентября 2022 года. ПОДРОБНЕЕ