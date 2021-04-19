С бутылкой или без: скульптуре на одесском доме Руссова вернули лицо (фото) 

Ужастик по-одесски: у скульптуры на обновленном доме Руссова вместо лица — бутылка (фото) После фото, опубликованных на странице краеведа Евгения Сокольского в Facebook, все подмеченные архитектурно-реставрационные «негаразды», которые происходят с обновленным одесским домом Руссова, просто меркнут. От взгляда краеведа не ускользнул факт, во что превратилась скульптура на памятнике архитектуры, который мы торжественно открывали в конце 2019 года. ПОДРОБНЕЕ

Одесский дом Руссова: фасад обрастает проблемами, новая плитка требует очередного ремонта (фото) В Одессе обновленный дом Руссова после зимы со снегами предстает перед нами в марте далеко не в лучшем виде. Фасад являет собой довольно печальное зрелище, а тротуар рядом в виде новой брусчатки и плитки стал и вовсе проблемным. ПОДРОБНЕЕ