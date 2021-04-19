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С бутылкой или без: скульптуре на одесском доме Руссова вернули лицо (фото) 

С бутылкой или без: скульптуре на одесском доме Руссова вернули лицо (фото) 

«Бутылкоголовой» скульптуре, украшающей одесский дом Руссова, восстановили лицо.

В этом убедился корреспондент «Одесской жизни», изучив фасад дома Руссова.

Напомним, поначалу у скульптуры отвалилось лицо. И сразу стало видно, что «держалось» оно на пластиковой бутылке.

Позже, после многочисленных мемов в тему «чудес реставрации», скульптуру прикрыли драпировкой.

Сейчас скульптуре вернули «лик».

По поводу прошедшей «лицевой операции» в соцсетях возник спор на тему «с бутылкой или без?». Народ разделился на три группы. Наименьшее число одесситов пришли к выводу, что бутылку убрали. Наибольшая утверждает, что она осталась на месте. Третья, самая малочисленная группа, считает, что «одну бутылку заменили на другую».

Фото: Евгений Сокольский, Мария Котова. 

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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