С бутылкой или без: скульптуре на одесском доме Руссова вернули лицо (фото) 

«Бутылкоголовой» скульптуре, украшающей одесский дом Руссова, восстановили лицо.
В этом убедился корреспондент «Одесской жизни», изучив фасад дома Руссова.
Напомним, поначалу у скульптуры отвалилось лицо. И сразу стало видно, что «держалось» оно на пластиковой бутылке.
Позже, после многочисленных мемов в тему «чудес реставрации», скульптуру прикрыли драпировкой.
Сейчас скульптуре вернули «лик».
По поводу прошедшей «лицевой операции» в соцсетях возник спор на тему «с бутылкой или без?». Народ разделился на три группы. Наименьшее число одесситов пришли к выводу, что бутылку убрали. Наибольшая утверждает, что она осталась на месте. Третья, самая малочисленная группа, считает, что «одну бутылку заменили на другую».
Фото: Евгений Сокольский, Мария Котова.