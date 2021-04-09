Скульптуру с бутылкой в голове на одесском доме Руссова скрыли под драпировкой (фотофакт)

«Бутылкоголовую» скульптуру на обновленном фасаде дома Руссова стыдливо прикрыли драпировкой: вероятно, чтобы глаза людям не мозолила.

«Одесская жизнь» рассказывала о печальной истории, которая произошла с одной из скульптур на доме Руссова. У новой скульптуры отвалилась часть лица. Этот печальный «процесс» обнажил бутылку, на которой, вероятно, и держалось это самое «лицо».

Обо всем этом рассказал (и показал) одесский краевед Евгений Сокольский.

Сегодня корреспондент «Одесской жизни» решила изучить «детали инцидента». А изучить их не получилось: скульптуру «приодели», то есть, спрятали подальше от глаз людских, прикрыв ее драпировочкой. Тоже «ничего себе смотрится»…

Фото: Мария Котова