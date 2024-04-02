З квітня змінилася вартість оформлення закордонного паспорта: скільки тепер доведеться платити

З 1 квітня в Україні змінилася вартість оформлення паспорта для виїзду за кордон. Причиною цього є подорожчання бланків для виготовлення документа.
Про це повідомили в Департаменті надання адміністративних послуг Одеської міськради.
З 1 квітня 2024 року ДП “Поліграфічний комбінат “Україна” змінює вартість бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон. У зв’язку з цим зростає і загальна вартість оформлення цього документа.
Таким чином, вартість становить:
- закордонний паспорт, виготовлений за 7 робочих днів, – 1598 грн;
- закордонний паспорт, виготовлений за 20 робочих днів, – 958 грн.
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Особи, які належать до пільгових категорій, можуть отримати паспортні послуги за такими цінами:
- закордонний паспорт, виготовлений за 7 робочих днів, – 903,60 грн;
- закордонний паспорт, виготовлений за 20 робочих днів, – 711,60 грн.
Для тих, хто оплатив адміністративні послуги та надіслав заяву до 31 березня, паспорт буде за старою вартістю.
Нагадаємо, Одеська обласна державна адміністрація у 2024 році планує модернізувати Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) і перетворити їх на сучасні “Дія.Центри”.