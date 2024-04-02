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З квітня змінилася вартість оформлення закордонного паспорта: скільки тепер доведеться платити

З квітня змінилася вартість оформлення закордонного паспорта: скільки тепер доведеться платити

З 1 квітня в Україні змінилася вартість оформлення паспорта для виїзду за кордон. Причиною цього є подорожчання бланків для виготовлення документа.

Про це повідомили в Департаменті надання адміністративних послуг Одеської міськради.

З 1 квітня 2024 року ДП “Поліграфічний комбінат “Україна” змінює вартість бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон. У зв’язку з цим зростає і загальна вартість оформлення цього документа.

Таким чином, вартість становить:

  • закордонний паспорт, виготовлений за 7 робочих днів, – 1598 грн;
  • закордонний паспорт, виготовлений за 20 робочих днів, – 958 грн.

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Особи, які належать до пільгових категорій, можуть отримати паспортні послуги за такими цінами:

  • закордонний паспорт, виготовлений за 7 робочих днів, – 903,60 грн;
  • закордонний паспорт, виготовлений за 20 робочих днів, – 711,60 грн.

Для тих, хто оплатив адміністративні послуги та надіслав заяву до 31 березня, паспорт буде за старою вартістю.

Нагадаємо, Одеська обласна державна адміністрація у 2024 році планує модернізувати Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) і перетворити їх на сучасні “Дія.Центри”.

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