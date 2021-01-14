С начала этого года в Украине вступил в силу новый Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования. До него действовали «Государственные санитарные правила и нормы устройства, содержания общеобразовательных учебных заведений и организации учебно-воспитательного процесса», которые были разработаны еще в 2001 году. Инициатива подразумевает масштабные изменения в школах страны. Они коснутся обеспечения школ техникой и материалами, питания детей, транспортной логистики и расписания. Но готовы ли к нововведениям сами школы и как это будет реализовываться, нам рассказали в департаменте образования Одесской области.

О новых санитарно-гигиенических нормах для школ рассказывает директор департамента образования и науки Одесской облгосадминистрации Александр ЛОНЧАК.

Туалеты – только в помещениях

Новый регламент определяет санитарно-гигиенические нормы, требования по обустройству территории школы, классов, санитарных узлов, освещению, организации образовательного процесса, питания, медицинского обслуживания и тому подобное.

– Новый регламент должен быть реализован во всех учреждениях общего образования. Это вызов для нас, но это улучшит качество и безопасность обучения, – считает директор департамента образования и науки Одесской облгосадминистрации Александр Лончак.

Некоторые нормы перешли из прошлого документа, а есть и абсолютно новые. Так, например, теперь туалеты должны быть размещены исключительно внутри школ. Но похвастаться таким удобством в Одесской области могут не все сельские школы.

– В области в прошлом году был пристроен, построен или капитально отремонтирован 21 туалет. Что касается маленьких школ, где учатся до 20 учеников, то мы будем требовать от органов самоуправления оборудовать такие туалеты, – уверяет Лончак.

Интернету – да, телевизорам – нет

По новым нормам, в школах обязательно должен быть интернет. Допускается как проводной, так и беспроводной. Wi-Fi-роутеры должны быть размещены на высоте не менее двух метров от пола и выключаться, когда нет занятий. Кроме того, в классах теперь запрещается использовать экраны, сконструированные на телевизионных электронно-лучевых трубках.

У детей должны быть современные компьютеры или ноутбуки с диагональю не меньше 14-15 дюймов. В департаменте образования и науки Одесской ОГА говорят, что школы будут обеспечивать компьютерной техникой.

– В конце 2020 года областная государственная администрация оснастила техникой 136 кабинетов, и будем продолжать это делать. Мы обновляем не только кабинеты информатики, но и кабинеты математики, физики, химии, биологии, – рассказал чиновник.

Никаких колбас и чипсов

Новый регламент расширил список продуктов, запрещенных в школьном меню. К кондитерским изделиям с кремом, салатам с майонезом, мясным изделиям ниже I сорта и прочей не очень полезной еде добавились ограничения по продуктам, содержащим соль, сахар и жиры.

Запрещается продажа продуктов с растительными жирами, непастеризованных соков, кофе и кофейных напитков, энергетических напитков. Также определены продукты, которые обязательно должны быть в меню школьных столовых. При этом разрешено организовывать кейтеринг.

Кроме того, для детей с особыми диетическими потребностями должно быть отдельное питание. Для этого родителям необходимо принести в школу соответствующую справку от педиатра или семейного врача.

В школу – на автобусе

По новым правилам, власти должны обеспечивать подвоз к школе учеников, которые проживают на расстоянии более двух километров от учебного заведения. При этом расстояние от места проживания учащихся к месту сбора на остановке не должно быть более 500 метров. По прежним правилам, подвозили учеников, проживающих на расстоянии более трех километров.

По словам Лончака, в Одесской области обеспечивается подвоз 90% детей.

– Мы подвозим почти 17 тысяч школьников. Для области закуплено 400 школьных автобусов. Только в прошлом году удалось приобрести 25 автобусов. На 2021 год предусмотрена государственная субвенция на их закупку.

Для младшеклассников – только первая смена

В школах, где предусмотрены две смены, обучение детей 1-4 классов допускается только в первую смену. Однако реализовать эту норму в разгар учебного года в отношении учеников, которые уже обучаются на второй смене, – непосильная задача.

– Эта норма не согласуется с текущим учебным процессом. Очевидно, что это повлечет проблемы для многих школ, которые в основном находятся в городах. Сейчас некоторые начальные классы уже учатся во вторую смену. Естественно, что посреди учебного года практически невозможно будет перевести другие классы на вторую смену. Но, я уверен, что уже с нового учебного года мы будем работать с управлениями образования и обеспечивать исполнение этой нормы, – сказал

Лончак.

Отметим, что в новом регламенте отменяется требование об обучении только в первую смену выпускных и классов компенсирующего обучения.

Мебель по размеру

Столы и стулья в школах должны быть такими, чтобы не вызывать нарушения осанки учащихся, обеспечивать мобильность рабочего места и легко трансформироваться для работы в группах. При этом в каждом классе должно быть 2-3 размера мебели с соответствующей маркировкой. В областном департаменте заверили, что мебель в школах постепенно обновляется в рамках Новой украинской школы. В первую очередь закупаются комплекты мебели для начальных классов. А в этом году обновят мебель в четвертых классах.

Ранее мы публиковали, что школы Одессы переходят на дистанционное обучение, а детсады работают