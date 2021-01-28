Питание в школах Одессы подорожает: меню станет другим

Для учеников 1-4 классов в школах Одессы питание будет стоить 17,50 вместо 10 гривен в день.

Такое решение принял исполком горсовета Одессы 27 января.

Появится и новое меню, которое будет уже в апреле 2021 года. Из него исключат, в частности, сосиски и колбасы. Меню разработали по советам известного повара Евгения Клопотенко. Об этом на заседании исполкома горсовета рассказала глава Департамента образования и науки Елена Буйневич.

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