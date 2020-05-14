Коронавирус 14 мая: в Одесской области новые случаи болезни и один умерший

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9.00 14 мая с начала эпидемии подтверждено 16 847 случаев заболевания COVID-19. Из них 456 случаев – летальные, 4 143 человек – выздоровели. Об этом сообщает МОЗ.

Число выздоровевших за последние сутки в Украине превысило число новых выявленных случаев: наличие вируса подтвердилось у 422 человек, а количество вылечившихся составило 427 человек. За сутки умерли 17 человек.

В Одессе и области к 9.00 14 мая с начала эпидемии зарегистрировано 693 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (+13 случаев за последние сутки). Один человек за прошедшие сутки выздоровел, 1 – умер.

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