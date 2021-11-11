С 12 ноября в Одессе заработают передвижные станции техконтроля: кого будут проверять

4 ноября около 22 часов в полицию обратился встревоженный заявитель и сообщил, что видит на крыше дома плачущего мужчину, который кричит и пытается прыгнуть вниз. Видео случившегося опубликовала пресс-служба патрульной полиции в Одесской области. В комментарии к записи сказано, что инспекторы роты ТОР Юрий Славутский, Владислав Яцуляк, Валерий Малышкин и Андрей Ткачук отправились на улицу

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