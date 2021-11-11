С 12 ноября в Одессе заработают передвижные станции техконтроля: кого будут проверять

С 12 ноября патрульные полицейские в Одессе и области начнут использовать специализированные автомобили – мобильные диагностические станции.
О появлении таких мобильных лабораторий сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Одесской области.
Назначение мобильных диагностических станций — контролировать соответствие технического состояния транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю, установленным правилам, нормам и стандартам, касающимся безопасности дорожного движения.
Мобильные диагностические станции оборудованы современными приборами, отвечающими государственным стандартам.
Что могут проверить мобильные станции
Полицейские смогут проверить технического состояния транспортных средств, а именно:
- проводить замеры параметров света фар транспортных средств;
- измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;
- осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;
- осуществлять замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;
- производить замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств;
- определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;
- проверять другие элементы конструкции транспортных средств.
Какой транспорт коснутся проверки
В полиции уточнили, что проверять частный автомобильный транспорт не будут.
Диагностика будет касаться:
- грузовых автомобилей более 3,5 тонны и прицепов к ним;
- автобусов,
- автомобильных такси;
- автомобилей, которые перевозят опасный груз;
- отдельных специализированных ТС;
- легковых автомобилей и прицепов к ним, используемых для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.
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