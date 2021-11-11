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С 12 ноября в Одессе заработают передвижные станции техконтроля: кого будут проверять

С 12 ноября в Одессе заработают передвижные станции техконтроля: кого будут проверять

С 12 ноября патрульные полицейские в Одессе и области начнут использовать специализированные автомобили – мобильные диагностические станции.

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О появлении таких мобильных лабораторий сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Одесской области.

Назначение мобильных диагностических станций — контролировать соответствие технического состояния транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю, установленным правилам, нормам и стандартам, касающимся безопасности дорожного движения.

Мобильные диагностические станции оборудованы современными приборами, отвечающими государственным стандартам.

Что могут проверить мобильные станции

Полицейские смогут проверить технического состояния транспортных средств, а именно:

  • проводить замеры параметров света фар транспортных средств;
  • измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;
  • осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;
  • осуществлять замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;
  • производить замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств;
  • определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;
  • проверять другие элементы конструкции транспортных средств.

мобильная лаборатория полиции

Какой транспорт коснутся проверки

В полиции уточнили, что проверять частный автомобильный транспорт не будут.

Диагностика будет касаться:

  • грузовых автомобилей более 3,5 тонны и прицепов к ним;
  • автобусов,
  • автомобильных такси;
  • автомобилей, которые перевозят опасный груз;
  • отдельных специализированных ТС;
  • легковых автомобилей и прицепов к ним, используемых для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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