Рыбная реформа: почему дунайские рыбаки в шоке от внедрения аукционов

В Украине с начала 2023 года стартовала рыбная реформа. На Дунае и Придунавье вступили новые правилам: объявлен аукцион на рыбный промысел – как того требует постановление Кабинета министров Украины от 30.12.2022 г. №1479.

Аукцион на рыбалку через Prozorro

Первое объявление о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров на право специального использования водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах (их частях) путем электронных торгов опубликовано в государственной системе «Prozorro.Продажи».

Рыбаки подвергли жесткой критике нововведения. Они моделируют возможные сценарии, которые, по их мнению, приведут к негативным последствиям.

Первая проблема заключается в том, что любой гражданин Украины, не имеющий никакого отношения к рыбной отрасли, может принять участие в аукционе и приобрести лот.

— Предположим, аукцион выигрывает и приобретает лот житель Черкасс, — размышляет голова Вилковской громады Матвей Иванов. — Я ничего против жителей других регионов Украины не имею, только вот вопрос: житель Черкасс приедет к нам в Придунавье со своими лодками, сетями и людьми? Нет, скорее всего, он будет нанимать на работу наших же рыбаков. И они станут работать, потому что вложили средства в лодки, в снасти – им надо кормить семьи. Получается, в существующей цепочке «рыбак – рыба – рынок» появляется еще один участник, посредник. Это приведет к тому, что будет уменьшена оплата труда рыбаков и подняты цены на рыбу на рынке. Зачем это делать? Второй вопрос: а где владелец лота будет платить налоги? Конечно, по месту регистрации своего юридического лица, в Черкассах. И как на это посмотрит Вилковская громада, бюджет которой во многом зависит от рыбной отрасли? И вопросов, на которые пока нет ответов, очень много.

Документы и бюрократия для ловли рыбы

У профессиональных рыбаков есть множество замечаний по другим нюансам промысла.

— После того как состоится аукцион, нужно будет подготовить соответствующий пакет документов, подписать договор с Государственным агентством рыбного хозяйства, — рассказывает о предстоящих процедурах директор ЧП «Экватор» Иван Шевченко, предприятие которого ведет промысел на Дунае, в акватории Ренийского порта.

— Мы посчитали: если все процедуры пройти максимально быстро, для этого понадобится полтора месяца. То есть вторая половина февраля и март. Значит, выйти на промысел сельди в этом году мы сможем только в апреле. В лучшем случае месяц поработаем, а потом вступит в силу запрет на лов сельди. Дата его начала заранее нам не известна, поскольку каждый год она разная – все зависит от погодных условий, от начала массового подъема сельди вверх по Дунаю на нерест. Еще одна проблема, заложенная в реформе, – необходимость покупки лота на целый год. Но в период широкомасштабной войны в любой момент может быть введен запрет выхода на воду. То есть мы деньги вложим, а лодки будут стоять без дела.

Непродуманная система лотов на вылов

Есть у Ивана Шевченко замечания к самим лотам, которые делятся на малые, средние и большие.

— Мы, например, намерены приобрести малый лот, который позволяет выловить 7,661 тонны сельди плюс 204 кг судака, 331 кг леща, 844 кг сазана. Для нашего предприятия 7 тонн «дунайки» – большой показатель, обычно за сезон мы ловим меньше. Но малых лотов всего пять на весь Дунай — это очень мало. На мой взгляд, целесообразно увеличить их количество, а большие, которые могут осилить только крупные рыбодобывающие предприятия, уменьшить.

Начальная цена реализации малого лота — 12,58 тысячи гривен. Но она может существенно повыситься, если столкнутся амбиции нескольких претендентов. И критерий отбора будет только один – деньги. Наличие материальной базы, объясняет Иван Шевченко, надо будет предъявить только после подписания договора с госагентством.

— Я считаю, что целесообразно к аукциону допускать только специализированные предприятия, ведь к рыбному промыслу предъявляется много требований, — говорит руководитель ЧП «Экватор».

О реформах во время войны

Этот сезон для рыбаков, работающих на Дунае, будет и физически очень тяжелым: в условиях блокады агрессором гаваней Большой Одессы движение кораблей и барж по реке стало гораздо интенсивнее. Рыбакам предстоит постоянно маневрировать между ними. В этих условиях нужно разработать механизм, позволяющий оперативно корректировать участки промысла. На сегодня подобное не предусмотрено.

— Мы понимаем, что законодатель проводит реформу, чтобы рыбная отрасль Украины работала по европейским стандартам, чтобы все было прозрачно, — сказал в заключение Иван Шевченко. – Но в период широкомасштабной войны реформа только осложняет и без того тяжелую ситуацию. В прошлом году в период сельдевой путины нам удалось порыбачить всего около трех недель. Тогда как румынские рыбаки на Дунае работали постоянно.

18 февраля в Измаиле состоялась встреча руководителей предприятий агропромышленного комплекса, в том числе и рыбаков, с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским. Принципиальная позиция министерства – обеспечить прозрачность в работе предприятий рыбной отрасли и увеличить поступления в государственный бюджет. Он настаивает на проведении аукционов, все остальное согласен обсуждать.