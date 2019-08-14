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Новости Одессы и Одесской области

Ryanair запускает новый рейс Одесса-Будапешт

Ryanair запускает новый рейс Одесса-Будапешт

Билеты уже есть в продаже на сайте ирландской авиакомпании Ryanair по цене от €9 в одну сторону и от €19 в две стороны.

Рейсы будут совершаться с 29 октября дважды в неделю – по вторникам и субботам. Вылеты из Одессы в 15:25, из Будапешта в 12:05.

Продолжительность полета – около двух часов.

Новое направление стало уже седьмым, которое Ryanair будет обслуживать из одесского аэропорта. Сейчас перевозчик уже летает из Одессы в Краков, а с октября к карте маршрутов добавлены Берлин, Вроцлав, Гданьск, Катовице и Познань.

Сайт Ryanair

Напомним, ранее авиакомпания Wizz Air открыла 6 новых рейсов из Одессы: во Вроцлав, Берлин, Будапешт, Гданськ, Катовице, Братиславу.

Таким образом, на одесском направлении у двух лоукостеров будут совпадать пять маршрутов.

Фото: Avianews

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