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Новости Одессы и Одесской области

Авіакомпанія Wizz Air запустить 6 нових рейсів з аеропорту Одеса

Авіакомпанія Wizz Air запустить 6 нових рейсів з аеропорту Одеса

Лоукостер запустить шість нових рейсів до міст Німеччини, Польщі, Угорщини та Словаччини.

На початку листопада авіакомпанія Wizz Air повернеться у аеропорт Одеса.

Про це повідомив представник компанії на прес-конференції в новому терміналі аеропорту Одеса, повідомляє avianews.com. Також, відповідний розклад рейсів з’явився на офіційному сайті лоукостера.

З 1 листопада лоукост полетить з Одеси до Вроцлава, з 2 листопада – в Берлін, Будапешт, Гданськ, Катовіце, з 3 листопада в Братиславу. Частота польотів по всіх маршрутах складе 2 рейси на тиждень.

Нові напрямки Wizz Air частково перетинаються з рейсами, які раніше анонсував Ryanair. Лоу-кост вже літає з Одеси до Кракова, а восени планує запустити також рейси в Берлін, Вроцлав, Гданськ, Катовіце і Познань.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Одеський аеропорт перевів до нового терміналу всі рейси SkyUp.

Фото: BBC.com

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