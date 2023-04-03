Новости Одессы и Одесской области

В Одессе появится база ирландской авиакомпании-лоукостера

В Одессе появится база ирландской авиакомпании-лоукостера

Ирландский лоукостер Ryanair, как только закончится война, собирается открыть в Одессе свою базу. 

Об этом сообщает специализированный ресурс, посвященный авиаперевозкам, Simple Flying.

Генеральный директор авиакомпании Майкл О’Лири рассказал журналисту издания, что еще до начала полномасштабного вторжения авиакомпания перевозила до двух миллионов пассажиров в Украине, и в 2022 году планировала открыть несколько баз в украинских городах.

Майкла О’Лири сообщил, что Ryanair вернется в Украину предельно быстро, как только появится возможность.

— Думаю, мы вернулись бы в Украину в течение нескольких дней. Конечно, сразу с рейсами по назначению. Потом как можно скорее с базами. Мы бы работали с базами в Киеве, Львове и Одессе. Херсон может быть недоступен для нас. Но мы хотели бы быть очень активными в восстановлении и реконструкции украинской экономики», – сказал он.

Напомним, что сразу после полномасштабного вторжения россии в Украину, 24 февраля 2022 года, из-за опасности для авиаперевозок, Международный аэропорт «Одесса» перестал работать на неопределенное время.

Воздушное пространство Украины закрыто до сих пор, а все пассажирские авиарейсы отменены.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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