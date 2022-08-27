Украинским морякам разрешили выезжать за границу – при каких условиях?

Украинское правительство разрешило морякам выезжать за границу во время действия военного положения. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании, сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.
Так, по словам премьера, моряки смогут пересекать границу исключительно по согласованию территориального центра комплектования.
Выезжать за границу будет разрешено мужчинам, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают работать на судах, а также студентам (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.
«Украина – один из мировых лидеров по количеству высококвалифицированных моряков. В мировом торговом мореходстве работает более 100 тысяч украинцев. Такое решение позволит обеспечить работой тысячи моряков и увеличить поступления в бюджет»,
– полагает Шмыгаль.
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