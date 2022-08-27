Украинским морякам разрешили выезжать за границу – при каких условиях?

Новые законы Украины и страны-агрессора: так чей режим «фашистский»? В ходе украинско-русской войны взаимные обвинения с фразами «фашистский режим» и «неправовое государство» слышны с обеих сторон. Ко Дню Независимости Украины «Одесская жизнь» подготовила обзор, где сравнила отношение к гражданам и к их законным правам в двух разных странах на примере законодательства. Итак, что же приняли у нас в Украине и во вражеской «эрэфии» за последние полгода? ПОДРОБНЕЕ

Война и пенсии украинцев: что изменится? В условиях военного положения у многих украинцев снизились доходы. И при назначении будущей пенсии это плохо отразится на ее размере. А чтобы не допустить снижения коэффициента зарплаты, теперь по желанию заявителя можно будет исключить «военный» период – время военного положения и три месяца после его отмены.

Об этом говорится в законе, который на днях приняла Верховная Рада. ПОДРОБНЕЕ