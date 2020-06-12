Ryanair объявил о возобновлении международных рейсов из Одессы: когда и куда

Ирландская авиакомпания Ryanair объявила о возобновлении международных рейсов из Украины и в нее.

Полеты лоукостер возобновит с 1 июля, пишет ЦТС со ссылкой на информацию компании.

В июле пассажирам будут доступны и рейсы из Одессы – в Гданьск, Катовице, Будапешт, Болонью, Милан, Рим.

“Мы гордимся, что обслуживаем четыре аэропорта в Украине, и рады привлечь тысячи туристов, что поможет повысить экономику региона и защитить рабочие места”, – объяснила менеджер в Центральной, Восточной Европе и на Балканах Ryanair Ольга Павлонка.

Как сообщалось, карантинный запрет на международные авиарейсы в Украине снимут с 15 июня.

С этого дня, в частности, авиакомпания Turkish Airlines возобновит пассажирские перевозки по маршруту Одесса — Стамбул. Они будут по тому же расписанию, что и до карантина.

С 15 июня возить пассажиров между Киевом и Одессой будет и авиакомпания «Роза ветров». С 5 июня рейсы возобновила МАУ.

Фото: 112.ua

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