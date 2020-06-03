Новости Одессы и Одесской области

Ryanair начал продавать билеты из Одессы в Италию с 6 июля. Что говорят в других авиакомпаниях?

Ryanair начал продавать билеты из Одессы в Италию с 6 июля. Что говорят в других авиакомпаниях?

Ирландский лоукостер Ryanair начал продавать билеты с вылетом из Одессы. Пока только открыто направление в Италию.

На сайте авиакомпании указано, что 6, 10 и 13 июля одесситы смогут вылететь в Болонью за 50,99 евро и Милан за 40,99 евро, а 8 и 12 июля — в Рим за 35,99 евро и 51,99 евро соответственно. На следующие месяцы пока рейсы не запланированы.

По предварительной информации, с 15 июня Украина планирует снять ограничения с аэропортов. Куда и когда будут летать самолеты, пока неизвестно. В данный момент ведутся переговоры со странами, которые планируют открывать свои границы для иностранцев. Уже известно, что Турция, Греция и Грузия откроют авиасообщение с Украиной только в июле.

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