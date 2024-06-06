Розовые фламинго снова выбрали для гнездования Одесский регион

Розовые фламинго снова выбрали для гнездования Одесский регион

Более 1500 розовых фламинго поселились в нацпарке «Тузловские лиманы» в этом году. Некоторые из них уже начали гнездиться, что свидетельствует о стабильности экосистемы и привлекательности этих территорий для редких птиц.

Об этом сообщил сотрудник нацпарка «Тузловские лиманы», биолог Иван Русев.

По словам сотрудников заповедника, эти пернатые уже который год выбирают территорию нацпарка для своего временного дома.

Ученые заповедника постоянно проводят обследование побережья лиманов и Черного моря на наличие орудий ловли браконьеров, наблюдают за биоразнообразием, и влиянием войны на окружающую среду. Во время очередного мониторинга экологи зафиксировали большую стаю экзотических розовых птиц, большинство из них прилетели в заповедник в Одесскую область еще в начале мая.

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Недавно российские источники сообщали с оккупированных территорий Азовского побережья и Крыма, что фламинго планируют гнездиться там.

«Но, несмотря на прекрасные природные условия, розовые фламинго в очередной раз проигнорировали оккупированные украинские территории и решили, что в 2024 году опять, как и в прошлом году, поселятся на гнездовании в Тузловских лиманах», — отметил Иван Русев.

Отметим, гнездовой ареал этих птиц обычно охватывает Африку, Южную Европу и Азию, поэтому у нас фламинго гость редкий. Первые птицы-«разведчики» в Тузловских лиманах появились в 2021 году. Как утверждают ученые, за время полномасштабного вторжения фламинго вывели около 200 птенцов на водах Тузловских лиманов. Надеемся на новое пополнение и в этом году.

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