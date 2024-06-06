Рожеві фламінго знову обрали для гніздування Одеський регіон

Рожеві фламінго знову обрали для гніздування Одеський регіон

Понад 1500 рожевих фламінго оселилися у нацпарку “Тузловські лимани” цього року. Деякі з них уже почали гніздитися, що свідчить про стабільність екосистеми та привабливість цих територій для рідкісних птахів.

Про це повідомив співробітник нацпарку “Тузловські лимани”, біолог Іван Русєв.

За словами співробітників заповідника, ці пернаті вже котрий рік обирають територію нацпарку для свого тимчасового будинку.

Вчені заповідника постійно проводять обстеження узбережжя лиманів та Чорного моря на наявність знарядь лову браконьєрів, що спостерігають за біорізноманіттям та впливом війни на навколишнє середовище. Під час чергового моніторингу екологи зафіксували велику зграю екзотичних рожевих птахів, більшість із них прилетіла до заповідника до Одеської області ще на початку травня.

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Нещодавно російські джерела повідомляли з окупованих територій Азовського узбережжя та Криму, що фламінго планують там гніздитися.

“Але, незважаючи на прекрасні природні умови, рожеві фламінго вкотре проігнорували окуповані українські території та вирішили, що у 2024 році знову, як і минулого року, оселяться на гніздуванні у Тузловських лиманах”, – зазначив Іван Русєв.

Зазначимо, гніздовий ареал цих птахів зазвичай охоплює Африку, Південну Європу та Азію, тож у нас фламінго гість рідкісний. Перші птахи-«розвідники» у Тузловських лиманах з’явилися у 2021 році. За час повномасштабного вторгнення фламінго вивели близько 200 пташенят на водах Тузловських лиманів. Сподіваємось на нове поповнення і цього року.

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